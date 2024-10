Spagna: rallenta la corsa dei prezzi negli hotel

Le tariffe alberghiere elevate sono state, nelle ultime stagioni, una delle spine nel fianco del turismo in diverse parti del mondo.

Ora, almeno in Spagna, la tendenza sembra invertirsi. Le grandi catene come Meliá, Barceló e Riu prevedono una normalizzazione delle tariffe, soprattutto per le località che avevano visto un aumento molto accentuato.

Come riporta preferente.com. Durante l’estate, gli incassi sono aumentati del 10%, con tassi di occupazione superiori all’80%.

A incidere però sono anche le prospettive economiche del Centro Europa e il rallentamento della ‘locomotiva’ tedesca. Un bacino determinate per il turismo europeo, il cui andamento potrebbe incidere sui risultati di molte destinazioni. E anche sull’andamento dei prezzi.