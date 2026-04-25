Roma, Best Western a quota 14 strutture con l’Hotel Revolution

Ora sono 14 le strutture BWH Hotels a Roma. Il gruppo ha infatti aggiunto al proprio portfolio l’Hotel Revolution, un tre stelle che si è affiliato al brand Best Western ed è già disponibile su tutti i canali di prenotazione BWH.

Il Best Western Hotel Revolution si trova sulla direttrice di Via Tiburtina, a 9 chilometri da Termini, 6 da Tiburtina e 35 dall’Aeroporto di Fiumicino. L’hotel è facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con la linea B della metropolitana e i principali assi viari della Capitale e dispone di 25 camere tra singole, doppie uso singola, doppie e matrimoniali, che si sviluppano su circa 20 mq e sono dotate di bagno privato con doccia e amenities tradizionali. Presente anche un garage interno.