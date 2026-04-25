Roma, Best Western a quota 14 strutture con l’Hotel Revolution

Ora sono 14 le strutture BWH Hotels a Roma. Il gruppo ha infatti aggiunto al proprio portfolio l’Hotel Revolution, un tre stelle che si è affiliato al brand Best Western ed è già disponibile su tutti i canali di prenotazione BWH.
Il Best Western Hotel Revolution si trova sulla direttrice di Via Tiburtina, a 9 chilometri da Termini, 6 da Tiburtina e 35 dall’Aeroporto di Fiumicino. L’hotel è facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con la linea B della metropolitana e i principali assi viari della Capitale e dispone di 25 camere tra singole, doppie uso singola, doppie e matrimoniali, che si sviluppano su circa 20 mq e sono dotate di bagno privato con doccia e amenities tradizionali. Presente anche un garage interno.
“Entrare a far parte del network Best Western segna una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita - hanno commentato Cristiano Perali, proprietario della struttura e Julio Giacon, supporto strategico per la crescita di Hotel & Hostel Group, di cui l’hotel fa parte -. Abbiamo sempre creduto in un’ospitalità fatta di attenzione e affidabilità: poterci integrare in un sistema che valorizza questi stessi principi è motivo di grande soddisfazione”.
“L’ingresso del Best Western Hotel Revolution - ha aggiunto Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy & South-East Europe - rappresenta un traguardo significativo: con questa nuova affiliazione raggiungiamo 14 strutture nella città di Roma, una delle piazze più strategiche per il nostro sviluppo. La struttura rispecchia pienamente i valori del brand Best Western offrendo comfort, affidabilità e un’ospitalità moderna pensata per chi viaggia per lavoro o per piacere”.