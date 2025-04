Room Mate Hotels fa il bis a Roma: inaugurato il Mia

Seguendo il leitmotiv di Room Mate Hotels secondo cui “il modo migliore per viaggiare è visitare gli amici”, la catena presenta il Mia come l’incarnazione dell’eleganza romana: una donna magnetica, cosmopolita e sofisticata, che attraversa le gallerie d’arte contemporanea con la stessa delicatezza con cui pranza in terrazze esclusive o passeggia per le strade di Trastevere al tramonto.

Con questo concetto l’interior designer Luis García Fraile ha catturato il fascino vintage italiano nell’arredare le 65 camere - cinque executive, 34 superior, 11 triple e 15 deluxe - in uno stile che combina tocchi moderni e classici. Nel ristorante Luis García Fraile ha utilizzato una carta da parati che evoca pini e palme, in un gioco di continuità tra interno ed esterno. L’hotel dispone di una palestra, un ristorante, un bar e una portineria 24 ore su 24, oltre a quattro spazi per eventi e riunioni. Ma il punto forte è il Rooftop restaurant & bar concepito come un bistrot, con due viste panoramiche sul Colosseo e una sulla Basilica dei SS Coronati. A pranzo serve pasti veloci e spuntini, disponibili dalle 12 alle 23. A cena - dalle 18 alle 23 - ha un menu aggiornato con l’aggiunta di piatti a base di pesce fresco a chilometro zero, acquistato dai pescatori della Riviera di Ulisse.

In Italia la catena conta sette strutture: a Firenze il Room Mate Luca e il Room Mate Collection Isabella, recentemente ristrutturati; a Venezia il Palazzo Dei Fiori con l’interior design di Teresa Sapey; a Milano il Giulia Room Mate Collection; a Roma il Room Mate Filippo e il Gran Filippo Apartments, oltre al Mia Room Mate Collection.