Continua il piano di espansione e crescita di Room Mate Hotels, la catena alberghiera guidata da Kike Sarasola. Il prossimo opening previsto sarà l’Hotel Marmont, a Ginevra, in Svizzera, dopo quello di aprile a Roma con il nuovo Room Mate Mia. Queste novità si aggiungono al recente acquisto della catena Staying Valencia, con nove strutture in città tra cui l’Helen Berger, l’Oliveira e il Cosmo, tutte situate nel centro di Valencia.

“Continuiamo ad espanderci in modo intelligente e giudizioso, investendo in destinazioni strategiche e rafforzando il nostro marchio in Europa. La crescita di Room Mate Hotels è il risultato del nostro impegno per l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti – dice Sarasola -. Vogliamo espanderci in città europee strategiche, come Lisbona o Parigi, esplorare nuovi mercati, come la Germania, e continuare a crescere nelle destinazioni in cui siamo già forti, attraverso l’acquisto, l’affitto o la gestione di hotel o catene alberghiere. Tutto questo con una visione chiara: consolidare la nostra crescita in modo sostenibile, continuare a innovarci nel settore alberghiero e garantire ai nostri clienti esperienze indimenticabili in ogni destinazione”.

Nel corso del 2024, la società ha stanziato quasi 10 milioni di euro per la ristrutturazione e il miglioramento di diversi hotel. I progetti di ristrutturazione includono il Room Mate Aitana (285 camere) ad Amsterdam; il Room Mate Luca (55 camere) e l’Isabella Room Mate Collection (22 camere) a Firenze; il Room Mate Leo (67 camere) a Granada.

Italia e Spagna si posizionano come i mercati più forti per la catena. Entrambi i Paesi hanno registrato una performance eccezionale e un notevole aumento della domanda.

Room Mate Hotels ha chiuso il 2024 con una solida posizione finanziaria e prevede un 2025 da record, stimando di raggiungere 151,8 milioni di fatturato e l’apertura di nuovi hotel.