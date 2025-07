RoomRaccoon continua nel suo processo di investimenti per ampliare le funzionalità IA della piattaforma di gestione alberghiera per hotel dipendenti. La nuova mossa è l’integrazione con HiJiffy, piattaforma di comunicazione basata sull’Intelligenza artificiale.

“Un passo avanti nel trasformare il traffico web in ospiti fedeli - commenta Tiago Araújo, ceo di HiJiffy -. Unendo l’IA conversazionale di HiJiffy con il booking engine di RoomRaccoon non solo semplifichiamo il processo di prenotazione, ma creiamo anche un’esperienza più intelligente, veloce e coinvolgente per generare ricavi diretti e migliorare il rapporto con gli ospiti”.

La soluzione di HiJiffy offre una piattaforma di messaggistica centralizzata che utilizza l’IA per automatizzare fino al 90% delle interazioni con gli ospiti, su più canali e in oltre 130 lingue. Grazie all’integrazione con RoomRaccoon, l’assistente virtuale di HiJiffy interagisce con i potenziali ospiti tramite live chat sul sito dell’hotel e sui social, guidandoli direttamente verso il booking engine di RoomRaccoon, con il risultato di ridurre gli abbandoni e aumentare le prenotazioni.