Delta resta in positivo nel secondo trimestre, migliorano le previsioni

Continuano a essere solidi i conti di Delta Air Lines che nel secondo trimestre ha fatto registrare un profitto netto da 1,3 miliardi di dollari, che salirebbero a 2,1 prendendo in considerazione le operazioni straordinarie. Il tutto a fronte di entrate da 16,6 miliardi, in linea con quanto fatto registrare l’anno precedente.

“Mentre ci prepariamo per la seconda metà del nostro anno centenario, rimaniamo concentrati sull'esecuzione delle nostre priorità strategiche e sulla gestione dei fattori sotto il nostro controllo per garantire forti guadagni e flussi di cassa – evidenzia il ceo Ed Bastian -. Riflettendo la nostra fiducia nell'attività, stiamo ripristinando le previsioni finanziarie con un'aspettativa di utili per azione di $5,25 a $6,25 e flusso di cassa libero di $3 a $4 miliardi, coerente con i nostri obiettivi a lungo termine per il flusso di cassa libero”.

Per quanto riguarda i dati di tutto il primo semestre del 2025 il fatturato ha superato i 30 miliardi di dollari (+1% anno su anno), mentre l’utile netto da 2,6 miliardi è in calo di sette punti percentuali.