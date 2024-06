Sabre Hospitality rivoluziona il servizio clienti grazie all’IA

Utilizzare l’IA generativa per migliorare il servizio clienti. A questo dovrà servire SynXis Concierge.AI, la soluzione innovativa di Sabre Hospitality che sfrutta l’intelligenza artificiale per mettere al servizio degli albergatori uno strumento per trasformare l’assistenza agli ospiti delle loro strutture.

SynXis Concierge.AI rappresenta il primo impiego di IA generativa di Sabre Hospitality, una tecnologia che genera nuovi contenuti a partire da input come testo, immagini e codice. Sfruttando le ampie risorse di dati di Sabre, Concierge.AI fornisce risposte immediate, dettagliate e precise a domande specifiche, garantendo che l’efficacia non dipenda più esclusivamente dalla conoscenza e dall’esperienza dell’operatore.

Un salto tecnologico per l’hospitality

Inizialmente, SynXis Concierge.AI viene utilizzato dal dipartimento di Customer Care and Delivery (CCD) di Sabre per migliorare il servizio clienti. “SynXis Concierge.AI eleverà significativamente l’esperienza del Customer Care fornendo risoluzioni rapide e precise” dichiara Scott Wilson, presidente di Sabre Hospitality.

“L’IA generativa - aggiunge Amy Read, vicepresidente dell’Innovazione in Sabre Hospitality - rappresenta un salto tecnologico monumentale per l’industria dell’ospitalità. Con SynXis Concierge.AI non stiamo solo rivoluzionando il servizio clienti, ma stiamo anche sbloccando nuove opportunità per aumentare l’efficienza operativa e personalizzare l’esperienza degli ospiti”.