Sabre per le compagnie aeree: nasce la piattaforma SabreMosaic

Trasformare il modo in cui le compagnie aeree commercializzano i loro prodotti. Nasce con questo intento SabreMosaic, la nuova piattaforma tecnologica modulare di Sabre che consente ai vettori di offrire un’esperienza di commercializzazione più personalizzata e dinamica, creando al contempo nuove opportunità di ricavi.

Un prodotto che, come ha dichiarato Kurt Ekert, president & ceo di Sabre, rappresenta il culmine “del nostro impegno verso l’innovazione nelle TI per le compagnie aeree e la collaborazione attiva con i nostri partner aerei per abilitare il futuro della commercializzazione moderna. Con il successo che stiamo già vedendo con la suite di soluzioni di Retail Intelligence di Sabre - continua - l’annuncio di oggi segna un’importante tappa nel nostro cammino verso la realizzazione di una piattaforma di commercializzazione completamente aperta, moderna e flessibile”.

Architettura modulare

Alimentata dall’IA di Google, SabreMosaic consente alle compagnie aeree di creare, vendere e fornire dinamicamente una varietà di contenuti personalizzati ai viaggiatori. L’architettura modulare, aperta e nativa del cloud permette ai vettori di selezionare le soluzioni di offers e orders basate su API che meglio rispondono alle loro esigenze e di creare una roadmap tecnica unica per trasformare le loro operazioni in modo adatto al loro business”.

“Attraverso il nostro lavoro con Sabre - aggiunge Thomas Kurian, ceo di Google Cloud - stiamo aiutando le compagnie aeree a sfruttare i loro dati per prendere decisioni più rapide e informate che migliorano le operazioni, personalizzano il marketing e, in ultima analisi, aumentano la soddisfazione del cliente”.

SabreMosaic comprende 10 nuove suite di prodotti, dalle offers e orders fino alla liquidazione e alla consegna, oltre alle soluzioni di Retail Intelligence basate su IA di Sabre.