Sabre e ACI blueateam rafforzano la collaborazione

Sabre Corporation rafforza la sua presenza in Italia e in Europa stringendo il legame con ACI blueteam. Il fornitore di software e tecnologia ha rinnovato la sua partnership con la Tmc italiana (nata nel 1994), siglando un nuovo contratto pluriennale.

L’accordo consentirà ad ACI blueteam Spa di avvalersi delle migliori tecnologie e capacità di automazione di Sabre, rendendo le operazioni più efficienti e migliorando l’esperienza di viaggio dei suoi clienti.

“La dedizione reciproca alla qualità del servizio e all’innovazione, che ha caratterizzato la relazione trentennale tra ACI blueteam Spa e Sabre, alimenta un impegno condiviso verso l’eccellenza e la soddisfazione del cliente - commenta Alfredo Pezzani, chief business officer di ACI blueteam Spa -. La prosecuzione della partnership ci consentirà di soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti, sfruttando la tecnologia avanzata di Sabre per offrire esperienze di viaggio ineguagliabili”.

I servizi

Utilizzando la tecnologia di Sabre, ACI blueteam Spa avrò modo di migliorare ulteriormente la propria efficienza operativa ed elevare l’esperienza dei clienti. L’integrazione dei servizi di automazione consentirà infatti di snellire i processi di biglietteria e di controllo qualità, assicurando una pianificazione dei viaggi senza errori. Le soluzioni personalizzabili attraverso i servizi cloud-based di Sabre consentiranno la costruzione di esperienze di viaggio su misura, mentre gli aggiustamenti automatici del programma e le funzionalità di biglietteria ridurranno le interruzioni, offrendo ai viaggiatori affidabilità e tranquillità.

Per Paola De Filippo, country manager di Sabre per l’Italia, il rinnovo del contratto segna “un passo cruciale per rafforzare la presenza di Sabre nel mercato italiano e un chiaro segno della sua espansione strategica in Europa. Questa partnership è un esempio perfetto di come una filosofia incentrata sul cliente e l’impegno per l’innovazione continuino a garantire il successo in un settore così competitivo”.