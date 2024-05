Sabre avverte: i costi di prenotazione continuano ad aumentare. Nel primo trimestre del 2024, infatti, la booking fee media è stata di 5,81 dollari ossia un +7% rispetto allo scorso anno.

A giustificare il fenomeno ha pensato Mike Randolfi, cfo di Sabre, che ha sottolineato come questi incrementi siano connessi all’espansione del volume del corporate travel. Nello specifico, è la regione Asia Pacifico a spingere tale trend dimostrandosi particolarmente forte nel sostenere l’impennata delle booking fee.

Un’ulteriore spiegazione, come riporta travelweekly.com, giunge per voce di Kurt Ekert, presidente e ceo di Sabre, il quale ha precisato che questo fenomeno è altresì supportato da booking fee sopra la media derivanti dalle prenotazioni non connesse al trasporto aereo, cresciute con tasso annuo dell’8%.

Guardando, in ultimo, ai risultati complessivi dell’azienda si evidenzia come nel corso del primo trimestre del 2024 siano stati generati ricavi per 783 milioni di dollari (+5% rispetto al 2023), con un Ebit di 98 milioni di dollari contro una perdita operativa di 213mila dollari registrata nel primo trimestre 2023.