Sardegna: beach club davanti alla Tavolara, marcia indietro del Governo

Il beach club a cinque stelle della società italo-brasiliana Tavolara Bay in Sardegna non si farà. La forte ondata di contestazioni da parte delle comunità locali e ambientaliste ha infatti convinto il Governo a ritirare l’autorizzazione al progetto della società che fa capo al gruppo Jhsf Capital, guidata dall’immobiliarista José Auriemo Neto.

Il beach club sarebbe dovuto sorgere sulla costa nordorientale sarda, a Loiri Porto San Paolo, con Villa Joy al centro. Una spiaggia e una cala che, come riporta ilsole24ore.com, sono tra le più suggestive della Gallura, davanti all’area marina protetta di Tavolara Punta Coda cavallo.

La frenata arriva dopo la seduta del consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo che, a sorpresa, ha revocato in autotutela la delibera del novembre 2025 con cui era stata riclassificata l’area di Cala Finanza rendendo possibile la realizzazione di nuovi volumi che ora, invece, non si possono più fare, imponendo inoltre la destinazione di oltre il 50% di superfici a parco pubblico.

La società si dice “profondamente sconcertata” e prepara i prossimi passi con i propri legali: “Da investitori privati, ci limitiamo ora a esprimere vivo stupore e profonda preoccupazione per l’incertezza del quadro legislativo” fa sapere.

“Su Cala Finanza abbiamo avuto ragione - sottolinea la governatrice sarda, Alessandra Todde -. La Sardegna ha avuto ragione. Il Governo ha provato a decidere al posto nostro, ma ha dovuto arrendersi all’evidenza e fare un passo indietro”.