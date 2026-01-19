Si rafforza il brand Zel di Rafa Nadal e Meliá: le new entry

Sono quattro le nuove aperture che Zel, il marchio alberghiero di cui Meliá è comproprietaria insieme a Rafa Nadal, ha in programma per il 2026, come dichiarato dal presidente di Meliá, Gabriel Escarrer. Si tratta del Zel Gran Vía di Madrid, il primo hotel urbano del marchio, Zel Fuerteventura, Zel Crete in Grecia e infine Zel Cozumel in Messico.

Meliá, associata anche a Leo Messi, è – soprattutto grazie alla sua presenza a Cuba – la catena con il maggior numero di camere nei Caraibi, insieme a Hyatt Inclusive e Riu, entrambi con una presenza più forte a Cancún e nella Riviera Maya. Rafa Nadal, oltre a essere l’atleta più premiato della storia, è un importante investitore alberghiero anche nei Caraibi, dove possiede due strutture a Cozumel ed è anche socio del Palladium a Cancun.