Meliá Hotels International debutta alle Maldive con il Whale Lagoon

Inizio d’anno con un debutto assoluto per Meliá Hotels International. Il gruppo fa il suo esordio alle Maldive con il Meliá Whale Lagoon, resort cinque stelle all-inclusive.

“A disposizione degli ospiti – si legge in una nota - vi sono 100 ville private fronte oceano, progettate per offrire privacy e un profondo contatto con la natura, tra cui Water Villas sospese sulle acque dell'Oceano Indiano, Sunset Suite Villas con piscina privata e Beach Villas ideali per famiglie”.

La proposta gastronomica celebra le tradizioni di tutto il mondo nei quattro ristoranti e bar che combinano cucina mediterranea e internazionale, mentre due piscine a sfioro e la Spa assicurano momenti di relax e rituali benessere. Il resort offre inoltre un programma di intrattenimento che include musica dal vivo, cinema all'aperto sotto le stelle, corsi di cucina e attività per i più piccoli.