Contributi a fondo perduto fino all’80% per le strutture ricettive e finanziamenti da 50mila a 3,5 milioni di euro, con una dotazione complessiva di 135 milioni di euro. Stiamo parlando delle cifre del Bando Turismo Sicilia 2025, che prevede come interventi finanziabili l’ammodernamento, l’ampliamento e il restyling delle strutture esistenti, ma anche la realizzazione di nuove, includendo anche il completamento di progetti turistici rimasti incompiuti. L’obiettivo è migliorare l’offerta ricettiva regionale, promuovendo la compatibilità ambientale, la sostenibilità e la digitalizzazione.

I beneficiari

Possono beneficiare dei contributi non solo gli alberghi, ma anche i campeggi, gli ostelli, i villaggi turistici, i rifugi di montagna, gli affittacamere per soggiorni brevi e gli alloggi e le case vacanza. La formula di aiuto in De Minimis prevede un massimo dell’80% delle spese ammissibili e fino a 300mila euro per impresa unica. L’aiuto in esenzione prevede, invece, fino al 60% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, fino al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese e fino al 40% delle spese ammissibili per le grandi imprese.

Le soglie di investimento per l’aiuto in De Minimis vanno da un contributo minimo di 50mila euro a un massimo di 300mila euro per domanda. L’aiuto in esenzione prevede, invece, un contributo minimo di 300mila euro, fino a un massimo 3,5 milioni di euro per domanda.

Le spese ammissibili vanno da quelle per l’acquisto di suolo aziendale e fabbricati o di strutture già precedentemente adibite all’attività turistico-alberghiera o extralberghiera, fino a quelle per le demolizioni e gli ammodernamenti. Possono essere finanziati anche l’acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e programmi informatici. Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, oneri di progettazione, collaudi e verifiche. Tempi e modalità di presentazione delle istanze non sono ancora stati definiti.