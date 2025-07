Sarà un anno di ulteriore espansione il 2025 per Starhotels. Il gruppo, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di 314, 8 milioni in crescita del 2,8% sull’anno precedente, un Ebitda da 102,7 milioni e un utile netto di 34,3 milioni, a +9% sul 2023, guarda a nuove aperture.

“Guardiamo con interesse al potenziale del mercato italiano, in particolare alle destinazioni leisure di alto profilo – spiega Elisabetta Fabri, presidente e ad del Gruppo Starhotels, in un’intervista al Sole 24 Ore -. Stiamo valutando nuove opportunità in aree esclusive come la Costiera e le isole della Campania e la Sicilia, con l’obiettivo di continuare a offrire esperienze autentiche e di qualità”.

Per quest’anno, intanto, è attesa a fine agosto l’inaugurazione a Venezia dell’Hotel Gabrielli, storico 5 stelle ora gestito dal gruppo. “A Firenze inaugureremo in autunno i ‘Teatro Luxury Apartments’, nuovo progetto residenziale di alta gamma – continua la presidente -. La gestione ci e stata affidata da Hines, Blue Noble e Savills Investment Management SGR. Si tratta di un’iniziativa di grande valore, non solo per il posizionamento nel segmento dell’ospitalita di eccellenza, ma anche per l’importante intervento di rigenerazione urbana che interessa un area simbolica della citta, l’ex Teatro comunale”.

Nel giugno 2026, invece, è prevista l’apertura dell’Hermitage Hotel & Resort a Forte dei Marmi, che rappresenta l’ingresso del gruppo nel mondo dei resorts. “Stiamo continuando a investire nel rafforzamento del nostro portfolio con importanti interventi di riqualificazione in strutture di proprietà come il Castille a Parigi, il The Michelangelo a New York, e diversi hotel in Italia, tra cui Milano, Genova e Vicenza con Villa Michelangelo” conclude Fabri.