Riapre a Venezia un’icona del lusso, lo storico Hotel Gabrielli

Un nuovo capitolo dell’ospitalità di lusso veneziana incomincia con la riapertura dell’hotel Gabrielli, 5 stelle del gruppo Starhotels, dopo un’ampia ristrutturazione. Situato sulla Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Piazza San Marco e con vista sull’isola di San Giorgio Maggiore e sulla laguna di San Marco, questo storico palazzo del XIV secolo, che ospita uno dei giardini privati più ampi di Venezia, è stato trasformato per offrire un’esperienza autentica. La ristrutturazione enfatizza la semplicità e l’eleganza senza tempo, affermando l’hotel Gabrielli come una destinazione unica. Il nuovo hotel aprirà i battenti il 9 luglio 2025.

Il progetto di restauro conservativo, come riporta TravelDailyNews, ha coinvolto un team di esperti dedicati a riportare in vita l’hotel. Ancora di proprietà della famiglia Perkhofer, che ne è custode dal 1856 e ora giunta alla quinta generazione, l’hotel Gabrielli sarà ora gestito da Starhotels , nell’ambito del suo marchio Collezione e fa parte di The Leading Hotels of the World.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’hotel Gabrielli, un tempo rifugio di intellettuali e artisti come Franz Kafka, Sigmund Freud e Walter Benjamin, nel nostro portfolio Starhotels Collezione - commenta Elisabetta Fabri, presidente e ceo di Starhotels -. Insieme alla famiglia Perkhofer abbiamo intrapreso un attento restauro conservativo per preservare e valorizzare l’anima autentica di questo gioiello veneziano. Questo approccio segue le orme dei nostri recenti progetti di restauro, tra cui l’Helvetia & Bristol a Firenze e, solo pochi mesi fa, l’hotel d’Inghilterra a Roma”.

L’hotel Gabrielli riflette l’eleganza veneziana, bilanciando la conservazione con un tocco contemporaneo. Nel rispetto della ricca tradizione e del senso del luogo dell’hotel, il designer milanese Andrea Auletta e il suo studio hanno preservato gli elementi architettonici originali della proprietà, combinandoli con una raffinata e moderna raffinatezza.

Per garantire un’esperienza ancora più esclusiva, il numero di camere e suite dell’hotel è stato ridotto da 105 a 66, creando sistemazioni spaziose e raffinate. Ogni suite è progettata in modo unico, privilegiando un numero ridotto di servizi di lusso, accuratamente selezionati. Il fiore all’occhiello è la suite Presidenziale, una delle più grandi dell’isola, che vanta una terrazza privata con una vista panoramica impareggiabile sulla città e sulla laguna.