Le nuove Craft Experiences firmate Starhotels

Starhotels prosegue nel suo progetto ‘La Grande Bellezza – The Dream factory’ che vuole valorizzare l’alto artigianato italiano. E lo fa potenziando le sue Craft Experiences, le visite ai laboratori artigianali delle città italiane organizzate dal gruppo alberghiero.

Un'opportunità speciale per gli ospiti delle strutture Starhotels Collezione per scoprire le più prestigiose botteghe di Venezia, Trieste, Vicenza, Milano, Firenze e Roma attraverso esperienze esclusive e personalizzate, guidate dai maestri di botteghe storiche e innovative.

Dall'arte orafa presso la Scuola Orafa Ambrosiana, un'istituzione che da anni forma i migliori dell'oro italiani, per gli ospiti del Rosa Grand Milano, alla scoperta di unici gioielli floreali, perfetti per impreziosire la propria casa a Il Fiorificio, dopo un soggiorno al Savoia Excelsior Palace a Trieste. A Roma, il rinnovato Hotel d’Inghilterra a pochi passi da Piazza di Spagna, propone ai suoi ospiti un incontro con l’arte dell’ago e del filo presso la Sartoria Ripense.

Nel cuore della Serenissima, un'occasione speciale per gli ospiti dello Splendid Venice e dell'Hotel Gabrielli - che aprirà quest'estate - sarà l'immersione nell'arte della lavorazione del vetro presso Berengo Studio, scelto per le sue opere dai più grandi artisti del panorama contemporaneo. E per chi desidera portare a casa un ricordo tangibile del proprio viaggio, l'atelier di Sandra Kern a Siena, accessibile a chi soggiorna al Grand Hotel Continental, offre l'opportunità di personalizzare sciarpe e arazzi in seta.