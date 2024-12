Inside Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione: il ritorno di un’icona. La gallery

Ha riaperto da poco, dopo un attento lavoro di restyling, che ha restituito a Roma uno dei suoi indirizzi più iconici. È tornato a splendere, infatti, l’Hotel d’Inghilterra – Starhotels Collezione, dopo una ristrutturazione che ha voluto mantenere intatta l'essenza del suo patrimonio artistico e culturale.

TTG Luxury lo ha visitato per voi insieme al general manager Massimo Colli.

“L'intervento, curato dai designer del gruppo e coordinato da Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels, si è sviluppato in due fasi principali- spiega Colli -; la prima ha riguardato il sesto, quinto e quarto piano, con il rifacimento delle camere. Poi, da novembre 2023, l'hotel è stato chiuso per 11 mesi per un intervento che ha coinvolto tutte le aree comuni, inclusi il ristorante Cafè Romano, il bar, tre piani aggiuntivi di camere, l’esterno e altre aree, sempre mantenendo uno stile conservativo”.

Il progetto ha seguito un approccio meticoloso per valorizzare la bellezza storica dell’edificio. “Gli arredi combinano pezzi antichi, finemente restaurati, con creazioni di alto artigianato contemporaneo, donando nuova autenticità all’hotel. Le camere e suite, ridotte da 84 a 80 per offrire più spazio, vantano ciascuna un carattere unico, nello stile e nei colori, ispirato alle atmosfere del Grand Tour, che hanno affascinato i viaggiatori del passato”.

Le aree lounge, concepite come intimi salotti di una residenza privata, sono impreziosite da tessili e carte da parati di Dedar e Rubelli, ed illuminate dalle lampade del fiorentino Bronzetto e storici lampadari restaurati. Questo lavoro è stato reso possibile “grazie all’impiego di maestranze artigiane locali, nell’ambito dell’iniziativa “La Grande Bellezza-The Dream Factory”, un programma di mecenatismo contemporaneo ideato da Starhotels per sostenere il savoir-faire italiano”.

Tra le novità principali spicca il rinnovato Cafè Romano, ampliato e trasformato in un elegante salotto romano. L'hotel ha introdotto anche una suite SPA e un esclusivo rooftop terrace, la cui apertura è prevista nel 2025 che offrirà una vista privilegiata su Roma.