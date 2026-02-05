Starhotels apre a Venezia i Gabrielli Luxury Apartments

Starhotels consolida la presenza nella Serenissima. Dopo la riapertura dell’Hotel Gabrielli Venezia-Starhotels Collezione, il gruppo introduce una nuova proposta di ospitalità complementare: i Gabrielli Luxury Apartments.

Situate a pochi passi dalla laguna ma lontano dai flussi più intensi, le sei residenze si sviluppano all’interno di tre storiche palazzine adiacenti all’Hotel Gabrielli, reinterpretate con sensibilità contemporanea dal designer milanese Andrea Auletta.

Ogni appartamento è concepito come una residenza indipendente: zona giorno separata, camere luminose, cucine completamente attrezzate, bagni con luce naturale e una cura artigianale che caratterizza l’intero progetto.

“Con l’inaugurazione dei Gabrielli Luxury Apartments Starhotels compie un ulteriore passo a Venezia, ampliando la nostra offerta con un modello di ospitalità complementare all’hotel e sempre coerente con i valori del Gruppo: autenticità, cura del dettaglio e un profondo rispetto per il luogo in cui operiamo - spiega Salvatore Pisani, area general manager Venezia Starhotels -. Queste residenze interpretano una nuova idea di soggiorno veneziano, più intimo e indipendente, senza rinunciare alla qualità e all’eccellenza che da sempre ci contraddistinguono”.

Diverse le soluzioni offerte: gli One-Bedroom Prestige Apartments (39-55 metri quadri), affacciati su Calle del Cagnoletto o su Calle Morosina, offrono ambienti luminosi e ben proporzionati, con cucine in noce canaletto e marmo Fior di Pesco, con un’accogliente e raccolta zona giorno e una camera da letto silenziosa; il Two-Bedroom Deluxe Apartment with Terrace (109 metri quadri) articolato su tre piani, si distingue per l’ampiezza degli spazi – con due camere da letto separate e due bagni - e per l’altana panoramica privata che domina i tetti della città, luogo ideale per contemplare la luce di Venezia dall’alto; il One-Bedroom Heritage Apartments Garden View (47-52 m²), affacciato sul giardino dell’Hotel Gabrielli, accoglie l’ospite con travi antiche a vista, doppia esposizione e un’atmosfera rarefatta che invita a un ritmo più lento.

Gli ospiti degli appartamenti potranno inoltre avere accesso a tutte le facilities dell’Hotel Gabrielli, tra cui il Ristorante Felice al Gabrielli, il K Lounge Bar, la suggestiva Terrazza Gabrielli con vista sull’Isola di San Giorgio Maggiore e l’intima SPA dell’hotel, con sauna, bagno turco, doccia emozionale e sala trattamenti privata.