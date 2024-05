Soddisfare ogni esigenza delle famiglie in viaggio. Questo l’obiettivo che ha spinto Starhotels ad arricchire il Family Program V.I.K - Very Important Kinds, che offfre una serie di vantaggi per le famiglie che soggiornano negli hotel del gruppo in Italia e a Parigi.

Le Family Room, ad esempio, accolgono gratuitamente fino a 2 bambini e ragazzi fino ai 16 anni se soggiornano con almeno un adulto e gli ospiti potranno avere accesso, su richiesta, a un ampio ventaglio di servizi e dotazioni: fasciatoio, vaschetta, e prodotti per il bagnetto, oltre al passeggino, per i più piccoli, ma anche prodotti per la prima infanzia, gadget e giocattoli, oltre alla merenda in camera; fino ad accappatoio e pantofole, auricolari per il cellulare e uno speciale Mocktail per i più grandi.

Esperienze su misura

Nelle strutture Starhotels, inoltre, pranzo e cena sono gratuiti per tutti i bimbi fino ai 3 anni non compiuti che trovano menu su misura, mentre sconti speciali sono dedicati ai più grandi fino ai 16 anni. Per quanto riguarda, invece, le esperienze da fare in loco, i concierge sono pronti a consigliare itinerari pensati per i più giovani, per esplorare le città in modo ludico. Infine grazie ai suoi nuovi partner Starhotels garantisce vantaggi e sconti come nel caso di Europcar per il noleggio di auto con seggiolino gratuito per bambini, Bimbostore e Toys Center per acquisti di giocattoli ed abbigliamento e FAO Schwarz per esaudire i desideri dei piccoli.