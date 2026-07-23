Buone notizie in casa Starhotels. Il gruppo alberghiero italiano ha chiuso il 2025 con i migliori risultati della sua storia e rilancia il piano di investimenti. Il brand ha infatti approvato un bilancio consolidato con ricavi pari a 340 milioni di euro (+8,7% sul 2024), un ebitda di 108 milioni (+4,9%) e oltre 64 milioni di euro destinati allo sviluppo del portafoglio.

“Crescere, per noi, non significa semplicemente aggiungere nuovi hotel, ma creare valore duraturo attraverso progetti coerenti con la nostra identità e con il nostro modo di interpretare l’ospitalità” ha commentato la presidente e a.d. Elisabetta Fabri, sottolineando come i risultati confermino la validità di una strategia fondata su investimenti e valorizzazione delle persone.

Le risorse sono state impiegate nell’acquisizione dell’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi e di un nuovo albergo ad Anacapri, la cui apertura è prevista nel 2028, oltre che nella riqualificazione del portafoglio, tra cui la riapertura dell’Hotel Gabrielli di Venezia, il restyling dell’Hotel d’Inghilterra di Roma e l’apertura dei Teatro Luxury Apartments di Firenze.

Secondo il gruppo la crescita è stata sostenuta dal miglioramento delle performance dell’intero portafoglio, dall’espansione della domanda internazionale, dallo sviluppo del canale diretto e del programma loyalty ‘I am Star’. Una forte generazione di cassa, insieme al finanziamento decennale sottoscritto nel corso dell’anno, ha inoltre consentito di sostenere il piano di investimenti mantenendo una struttura finanziaria equilibrata.