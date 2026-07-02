Starhotels, partnership con l’indiana IHCL per il loyalty program

Starhotels fa un passo avanti nello sviluppo del suo loyalty program ‘I Am Star’ firmando la partnership con Taj InnerCircle - NeuPass, la piattaforma loyalty di Indian Hotels Company Limited (IHCL), la più grande compagnia alberghiera indiana, che opera con un portfolio di oltre 640 hotel in 15 Paesi.

‘I Am Star’ si collega, dunque, a Taj InnerCircle - NeuPass, uno dei più importanti programmi loyalty del settore hospitality, che conta oggi oltre 13 milioni di membri nel mondo, ampliando il valore offerto ai propri iscritti e aprendo l’accesso a un network internazionale dell’ospitalità ancora più esteso. La partnership è stata concepita per favorire l’acquisizione reciproca di nuovi membri loyalty, creando una customer journey integrata tra ‘I Am Star’ e Taj InnerCircle - NeuPass e offrendo ai viaggiatori nuove opportunità di soggiorno, esperienze e vantaggi esclusivi all’interno dei rispettivi ecosistemi.

“Grazie alla collaborazione con Taj InnerCircle - NeuPass di IHCL - commenta Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels - ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio e i vantaggi disponibili per i nostri membri, rafforzando al tempo stesso la capacità di ‘I Am Star’ di attrarre nuovi clienti e offrendo accesso a un network internazionale di destinazioni e strutture d’eccellenza”.

I membri del programma di Starhotels potranno, quindi, accedere al portfolio globale di IHCL, che comprende alcuni degli hotel più iconici e prestigiosi in India e nel mondo, tra cui il leggendario Taj Mahal Palace di Mumbai, simbolo dell’ospitalità di lusso indiana e uno dei marchi alberghieri più riconosciuti a livello internazionale. I membri Taj InnerCircle - NeuPass, a loro volta, potranno beneficiare di vantaggi esclusivi presso le strutture Starhotels e scoprire il portfolio del Gruppo nelle principali destinazioni italiane, oltre a Londra, Parigi e New York.

Tra i vantaggi per i membri dei due programmi tariffe preferenziali sui soggiorni, benefit dedicati per la ristorazione e trattamenti wellness, prenotabili direttamente attraverso le piattaforme dei rispettivi brand.