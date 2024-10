Sun Siyam alle Maldive, le novità fra romanticismo e Mice

Romanticismo e Mice. Sono queste le linee di sviluppo di Sun Siyam, il gruppo di strutture rappresentato in Italia da The Luxury Lab di Patrizia Di Patrizio.

Tra le novità per il 2025, infatti, Sun Siyam Maldives ha inaugurato Romance Island, un resort adult-only a 5 stelle nell’atollo di Malé Sud, all’interno del complesso Oluveli. L’area è riservata alla coppie ed è separata dal resto del resort, che è invece attento alle famiglie e al segmento meeting e congressi.

Secondo Di Patrizio, infatti, il gruppo ha registrato “una crescita nel settore Mice, specialmente per gli incentive aziendali italiani”. Ideali per questo target appunto Oluveli, con la sua accessibilità in barca e i prezzi competitivi e Siyam World, che si distingue per attività come go-kart, parco gonfiabili (unico alle Maldive), maneggio e sport acquatici. Grazie alle sue dimensioni, inoltre, permette la privatizzazione di aree per eventi, bilanciando clientela leisure e Mice.

“Il mercato italiano alle Maldive per i resorts Sun Siyam è cresciuto del 20% rispetto al 2023 - conclude Patrizia di Patrizio -. Il gruppo ha focalizzato le collaborazioni su partner specializzati per consolidare la presenza nel mercato. Le prospettive per il 2025 sono ottimistiche, con numerose prenotazioni già registrate per l’inverno”.