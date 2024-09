Una casa maldiviana tradizionale al Sun Siyam Vilu Reef

Sun Siyam Resorts apre una nuova attrazione al Sun Siyam Vilu Reef. Si tratta della meticolosa ricreazione di un’autentica casa in stile locale, costruita seguendo la tradizione e realizzata con materiali naturali raccolti sull’isola. L’abitazione si trova direttamente fronte mare e si chiama Athireege, che in lingua dhivehi significa casa sulla spiaggia.

Athireege al Vilu Reef mostra la vita quotidiana maldiviana nei vari spazi dell’abitazione che comprendono una zona dove si cucina con i metodi antichi. Qui gli ospiti possono anche provare una colazione o una cena tradizionale con ricette locali. Chi vuole, può anche cimentarsi in giochi tipici, come quello del popolare Ohvalhu Gondi, che si gioca su una tavoletta in legno con otto buche da riempire con conchiglie e sassolini.

Athireege non è l’unica esperienza maldiviana autentica che gli ospiti possono fare al Sun Siyam Vilu Reef: si organizzano, infatti, anche lezioni di danza Boduberu e corsi di cucina maldiviana. Boduberu è sia il “grande tamburo”, sia la danza che si balla al ritmo ipnotico e coinvolgente elle percussioni.