Sym Hotels cresce in Italia con la new entry di Pisa

Sym Hotels continua a investire nel nostro Paese approdando a Pisa. La catena alberghiera spagnola, presieduta da Ovidio Andrés Arcos, imprenditore conosciuto per essere il fondatore di Logitravel, ha acquisito per oltre 15 milioni di euro l’Hotel Tower Plaza di Pisa, precedentemente gestito dal Uappala Hotels: un cinque stelle da 128 camere, sale congressi, ristorante, Spa, molto vicino al centro città.

L’albergo, come scrive lanazione.it, sarà oggetto di un piano di manutenzione straordinaria per opere di rifunzionalizzazione e riammodernamento anche degli arredi e tornerà operativo in primavera.

Presente in Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Argentina, Sym Hotels possiede in Italia altre strutture in Sardegna (Alghero), Lazio (Roma e Tarquinia), a Bologna e sulle Dolomiti a Plan de Corones, vicino a Brunico. “I nostri alberghi - osserva Jesus Pons - si caratterizzano per il design elegante e contemporaneo e perché propongono un’esperienza di soggiorno attenta alle esigenze degli ospiti. Pisa Tower Plaza si inserirà in questa tipologia di offerta e si presenterà completamente rinnovato”.

“Ringrazio - ha aggiunto - tutto il team del Gruppo Bulgarella, che ha collaborato fin dall’inizio alla riuscita dell’operazione con disponibilità e alta professionalità. L’hotel pisano è dunque un altro passo per la nostra crescita in Italia e si allinea perfettamente con la nostra visione di ospitalità mediterranea e sostenibile”. Con la nuova proprietà cesserà anche la gestione dell’albergo da parte del gruppo Uappala, così come cessa la gestione del ristorante Lumen. Sarà dunque la nuova proprietà a gestire interamente e direttamente la struttura, ricorrendo anche a nuove assunzioni sul territorio.