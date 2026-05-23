Dopo la storica vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026 - 50 anni dopo Adriano Panatta nel 1976 - cresce la passione per il tennis e l’interesse per vacanze sportive di lusso. I resort internazionali offrono academy esclusive con leggende del tennis, campi professionali e programmi personalizzati per vivere lo sport da protagonista.

Verdura Resort: tennis academy con Fognini

Il flagship resort di Rocco Forte in Sicilia (Sciacca) offre 6 campi in terra rossa immersi nella natura siciliana, 2 campi da padel e 1 da pickleball. Il resort propone: accademie con Fabio Fognini e Flavia pennetta (20-22 luglio); lezioni private e clinic per tutti i livelli; drink list ‘Slam on the rocks’ al Scirocco Bar.

ZEL Costa Brava: il resort di Nadal

Secondo resort del marchio creato da Meliá con Rafael Nadal, situato tra le acque di Cala Pola e Cala Givernola e le montagne, propone: 6 campi da tennis con vista mare; istruttori certificati disponibili; concept community per viaggiatori sportivi; e accesso libero ai campi per gli ospiti.

SIRO Boka Place Montenegro: destination fitness

Affacciato su Porto Montenegro, il resort ridefinisce l’ospitalità sportiva con training personalizzati di tennis e padel; fitness e recovery lab con tecnologia avanzata; programmi per adulti e bambini; standard tecnici professionali.

One&Only: tennis di lusso ad Atene e Maldive

La partnership duratura fra One&Only Resorts e LUX Tennis garantisce esperienze ultra-premium con gli ex campioni Ana Ivanovic (agosto) e Feliciano Lopez (settembre) sulla costa di Glyfada; lezioni individualli e camp personalizzati nell’Oceano Indiano con Dumitru Fosnea (fino al 31 dicembre); percorsi di allenamento esclusivi con coach di livello ATP/WTA; tornei ed eventi esclusivi.