TH Group, cresce il portfolio con altre due new entry di charme

TH Group continua a investire nell’ospitalità di charme. Il Gruppo annuncia due nuove acquisizioni: il nuovo TH Samedan-Hotel Bernina 1865, in Svizzera; e il TH Perugia-Castello di Monterone, antica residenza medievale alle porte del capoluogo umbro.

Nel cuore dell’Engadina, la nuova acquisizione in Svizzera rappresenta un tassello strategico nel percorso di sviluppo in montagna di TH Group. Situato a Samedan, a 1.700 metri di altitudine e a pochi chilometri da Saint Moritz, l’indirizzo sorge in una storica dimora alpina.

Al suo interno camere luminose, dettagli d’epoca, opere d’arte e la scenografica Sala Imperiale, affacciata sul Massiccio del Bernina.

La struttura - già disponibile sui canali commerciali del Gruppo - aprirà le porte a fine giugno.

È già operativo dallo scorso aprile, invece, il TH Perugia-Castello di Monterone, residenza medievale immersa nel verde delle colline umbre. Antico maniero, l’indirizzo combina affreschi e architetture storiche e comfort contemporaneo.

Il castello ospita 18 camere, tutte diverse tra loro, arredate con oggetti d’antiquariato, dettagli artigianali e richiami alla storia del luogo. Alcune raccontano leggende e memorie del maniero, come la Segreta, la stanza del Drago o la camera dell’Etrusco. Dalle terrazze panoramiche lo sguardo si apre sulla valle umbra e sul profilo di Perugia, in un contesto pensato per chi cerca quiete, bellezza e autenticità.

“Queste acquisizioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita di TH Group e rafforzano la nostra visione di un’ospitalità sempre più esperienziale e identitaria”, spiega Salvatore Piazza, direttore generale TH Group -. TH Samedan-Hotel Bernina 1865 e TH Perugia-Castello di Monterone si inseriscono in un percorso che ci vede valorizzare dimore storiche di grande fascino, andando ad affiancare strutture già presenti nel nostro portfolio come il TH Madonna di Campiglio Golf Hotel, il TH Borca di Cadore-Park Hotel Des Dolomites, storica residenza nel cuore del Cadore, e il TH San Martino di Castrozza-Majestic Dolomiti. Un segmento al quale il Gruppo guarda con crescente attenzione e che sarà protagonista di ulteriori sviluppi e novità dedicate nel prossimo futuro, accanto all’offerta cinque stelle”.