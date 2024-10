TH Resorts è la catena italiana a più rapida crescita

“Un riconoscimento che è il frutto di anni di lavoro, visione e innovazione”. Queste le parole con cui Graziano Debellini, presidente di TH Resorts, ha commentato il premio ottenuto come “Catena alberghiera italiana in più rapida crescita” (2015-2024) durante la prima edizione degli “Hotel Chains Awards by Thrends”, svoltasi nell’ambito dell’Italian Hospitality Investment Conference (ITHIC), a Roma.

Un riconoscimento assegnato sulla base di dati oggettivi, ossia le statistiche elaborate da Thrends, la società di ricerca e business intelligence nel settore dell’ospitalità, che monitora l’espansione delle catene alberghiere in Italia attraverso il proprio database, che include oltre 270 catene nazionali e internazionali.

“Una conferma del nostro impegno - ha continuato Palmucci - nel portare avanti un modello industriale di ospitalità capace di coniugare qualità e sostenibilità. Questo premio è dedicato ai nostri collaboratori, che ogni giorno fanno la differenza, e ai nostri partner, che ci supportano nel nostro percorso di crescita continua”.