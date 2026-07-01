TH Resorts, negli hotel arrivano le e-bike Unicorn Mobility

TH Resorts scommette sulla mobilità sostenibile. La catena alberghiera del Gruppo TH ha siglato una partnership con Unicorn Mobility, startup innovativa che, in collaborazione con Pirelli, offre servizi di mobilità elettrica leggera.

Attraverso l’accordo, Unicorn Mobility metterà i suoi mezzi a disposizione degli ospiti delle strutture TH. Inizialmente, l’azienda fornirà 30 e-bike al TH Assisi Cenacolo, al TH Praia a Mare, al TH Tirrenia, al TH San Teodoro e al TH Lacona.

In questi indirizzi saranno installate anche stazioni di ricarica e manutenzione dei veicoli.

“Siamo felici di avviare questa collaborazione con Unicorn Mobility, che arricchisce ulteriormente l’esperienza di soggiorno dei nostri ospiti - commenta Matteo Ferracini, direttore gestioni mare e urban di TH Resorts -. Offrire la possibilità di esplorare il territorio in modo sostenibile, attraverso ebike innovative e a basso impatto ambientale, significa valorizzare le bellezze delle destinazioni che ospitano le nostre strutture e promuovere un’idea di turismo sempre più esperienziale, attento all’ambiente e al benessere delle persone”.

Gianluca Iorio, co-founder di Unicorn Mobility, aggiunge: “Le bellezze che offre l’Italia non hanno eguali. Negli ultimi anni, questo è diventato un importante incentivo al cicloturismo e al turismo sostenibile, che rappresenta un’opportunità fondamentale per godere appieno delle ricchezze del territorio italiano. L’accordo con una catena del calibro di TH Resorts ci rende molto orgogliosi, e conferma questo trend importante, sia per valorizzare al meglio le risorse nostrane, sia per avere un impatto concreto sulla decarbonizzazione. Siamo soddisfatti di aver trovato nel gruppo TH un partner che condivide la nostra stessa vision e i nostri valori”.