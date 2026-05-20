The Social Hub sceglie l’ex uomo di Club Med Eyal Amzallag per guidare la crescita

The Social Hub sceglie un ex uomo di Club Med per dare il via alla sua nuova fase di crescita. Il brand ha nominato Eyal Amzallag chief operating & commercial officer e membro dell’executive board.

Nel suo nuovo ruolo, Amzallag avrà il compito di guidare l’espansione di The Social Hub verso Lisbona, Torino ed Edimburgo, nonché lo sviluppo di 20 progetti Hma (Hotel Management Agreement). Il manager dovrà inoltre coordinare il lancio e lo sviluppo di una nuova proposta commerciale basata su un modello di membership.

“Eyal porta con sé una solida esperienza commerciale unita a un approccio profondamente incentrato sulle persone, che rispecchia esattamente l’identità di The Social Hub - commenta Charlie MacGregor, fondatore e ceo di The Social Hub -. Siamo pronti a mostrare al mondo l’intero potenziale dell’ospitalità ibrida e sono felice che sia lui a guidare questa strada”.

“The Social Hub è il luogo in cui si concentra l’energia - aggiunge Amzallag -. È una realtà guidata da uno scopo preciso, focalizzata sulla community, culturalmente vibrante e con un accesso naturale alle nuove generazioni e a talenti eccezionali. L’azienda ha un’impronta sul mercato che la maggior parte dei brand può solo sognare, supportata da piani di crescita ambiziosi e investitori di livello mondiale. Non stiamo semplicemente espandendo un business, stiamo creando un movimento. Sono qui per unire i puntini, affinare il vantaggio competitivo e assicurarmi che il forte slancio attuale si traduca in un successo a lungo termine”.