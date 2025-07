Il brand The Unexpected sbarca negli Emirati. Il marchio di Palladium che ha debuttato a Ibiza ha in progetto l’apertura di The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences per il 2027 ad Al Marjan Island a Ras Al Khaimah, e il nuovo hotel si preannuncia come uno spazio rivoluzionario.

Almal Real Estate Development ha anche nominato Design & Architecture Bureau (DAR) come lead consultant del progetto. The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences rappresenta una visione architettonica sorprendente ispirata all’essenza di Ibiza, la destinazione di origine del brand e lo studio dei motivi formati dalle vibrazioni delle onde sonore nella sabbia e nell’acqua. Queste formazioni naturali sono tradotte sia all’esterno che all’interno dell’edificio, integrandosi armoniosamente con l’oceano e creando una sinergia affascinante con l’ambiente naturale circostante.

Il design dell’hotel cattura anche la dualità della costa, riflettendo la sua serenità diurna e la vibrante vita notturna. Durante il giorno, le tonalità chiare creano un'atmosfera accogliente in armonia con la natura, mentre di notte, l'illuminazione dinamica – composta da un arco led e da tessuti sospesi retroilluminati – trasforma lo spazio con effetti ispirati alle onde, creando un ambiente immersivo. La continuità tra le aree interne ed esterne è rafforzata da piccoli giardini, angoli ristorazione intimi e spazi esclusivi per eventi, consolidando un’esperienza calda e accogliente.

Per via dell’innovativa proposta di interior design e architettura, The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il progetto architettonico e di interior design. In particolare, “Iconic Design of the Year” agli UAE Realty Awards 2024; “Mixed use architecture”,“Best mixed use development” e “Best new hotel construction” a Ras Al Khaimah agli International Property Awards; oltre a “Best Hospitality Project of the Year” ai Construction Innovation Awards 2024, che confermano la creatività e la natura avanguardistica del progetto.