Il turismo si conferma principale motore occupazionale dell’Italia e porta d’ingresso privilegiata nel mondo del lavoro per i giovani. Sono 240mila le nuove assunzioni previste tra ottobre e dicembre nel settore, di cui 86mila nel solo mese di ottobre. Questo quanto riportano gli ultimi dati del Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.

Uno dei dati più significativi, spiega quifinanza.it, è la quota del 41% di under 30 coinvolti nelle nuove assunzioni. Accoglienza, ristorazione, attività ricreative e servizi turistici i comparti con il maggior numero di giovani occupati, ma cresce anche la domanda di profili digitali e gestionali legati alla comunicazione, al marketing territoriale e alla gestione di piattaforme online.

Le regioni più dinamiche in termini di assunzioni restano Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania.

Il turismo in Italia rappresenta una filiera che incide per oltre il 13% sul Pil nazionale e la stagionalità sempre più ampia consente una maggiore continuità occupazionale, riducendo i periodi di inattività per molti lavoratori del comparto.