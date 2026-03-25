Un registro per l’extralberghiero, a Jesolo la prima sperimentazione

Nasce a Jesolo il primo Registro Volontario degli Alloggi Turistici a cura di Confcommercio. L’iniziativa punta a certificare la veridicità delle informazioni sugli immobili destinati alle locazioni turistiche, attraverso verifiche su dotazioni, localizzazione e corrispondenza del Codice Identificativo Nazionale (Cin).

Sarà su base volontaria e offrirà garanzie sia ai proprietari sia ai turisti, configurandosi come uno strumento anti-truffa contro annunci non veritieri.

Nel 2025 il comparto extralberghiero a Jesolo ha rappresentato il 22% delle presenze con 1,2 milioni di turisti su 5,5 totali, in crescita del 6% sul 2024. In Veneto, secondo Unioncamere-Isnart, l’extralberghiero ha raggiunto il 57,4% delle presenze, con 52.455 alloggi censiti a settembre 2024 (+14,34% in un anno) e 111 milioni di contributo all’imposta di soggiorno.