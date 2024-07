Spunta un nuovo soggetto interessato a Villa Certosa, la struttura di Porto Rotondo dove Silvio Berlusconi ha ospitato tutti i grandi della terra e che la Fininvest ha deciso di cedere. Dopo il sultano del Brunei è ora la volta del gruppo alberghiero di lusso Four Seasons, i cui manager hanno già visitato a più riprese la villa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, da parte di Four Seasons si starebbe effettuando al momento una valutazione sul possibile valore del complesso da 68 vani e un parco enorme (si parla di un range compreso tra i 300 e i 500 milioni) e sul come poterlo utilizzare poi sul mercato in relazione alla tipologia di clientela del gruppo.

Dietro l’operazione ci sarebbe ancora una volta la regia di Nadim Ashi, lo sviluppatore immobiliare a cui fa capo la Fort Partners Puerto Rico, che già di recente ha acquisito le strutture su cui Four Seasons aveva messo l’occhio, affidandole poi la gestione.