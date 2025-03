Villa d’Este: Mirko Marchi diventa general manager

Villa d’Este rafforza la propria struttura organizzativa con l’ingresso di due nuove figure manageriali: Mirko Marchi, che assume il ruolo di general manager del Grand Hotel Villa d’Este, e Barbara Gibellini, la nuova resident manager.

“Oltre ad essere un punto di riferimento a livello internazionale - commenta Davide Bertilaccio, amministratore delegato di Villa d’Este Spa e managing director del Gruppo - Villa d’Este rappresenta tantissimo anche per la comunità e i suoi dipendenti. Abbiamo celebrato nel 2024 la 152esima stagione e numerosi successi: il merito di tutto questo è soprattutto delle persone che vi lavorano e molte di loro sono con noi da tanti anni, sempre animate da un senso di appartenenza come mai trovato finora”.

“Con il loro arrivo e la loro grande esperienza - aggiunge Bertilaccio - Mirko Marchi e Barbara Gibellini rafforzeranno la coesione e il valore della squadra”. Marchi vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, avendo ricoperto posizioni di rilievo in gruppi internazionali come Marriott e Hyatt tra Stati Uniti e Medio Oriente. Il suo percorso professionale si è sviluppato nel food & beverage, portandolo a ricoprire ruoli di leadership in Italia e all’estero, fino a diventare prima Director of Operations, poi nel 2022 managing director di Rosewood Castiglion del Bosco.

Barbara Gibellini, dopo una laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e un Master in Fashion Retail Management presso l’Università Bocconi, ha intrapreso un percorso nel settore retail per poi passare al mondo dell’ospitalità nel 2008. Ha maturato esperienza come general manager in diverse realtà, tra cui Boscolo Hotels e, più recentemente, presso Villa Principe Leopoldo e Park Hotel Principe a Lugano.

La stagione riparte ufficialmente martedì 18 marzo.