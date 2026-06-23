Il Viva Dominicus Beach by Wyndham resterà chiuso fino al 31 ottobre 2026. Lo comunica attraverso uno statement Viva Resorts by Wyndham, precisando che “per le prenotazioni confermate entro tale data sono previste soluzioni alternative”.

Il Viva Dominicus Palace by Wyndham rimane, infatti, regolarmente aperto e operativo.

In merito all’incendio, la catena alberghiera conferma che “gli ospiti e il personale presenti nella struttura sono stati evacuati e assistiti nel corso delle operazioni di emergenza e riprotetti in altre strutture”; ed esprime “il più profondo cordoglio per la scomparsa di un’ospite”.

In corso le indagini sulle cause

Sulle dinamiche dell’incidente, l’azienda riferisce che “sono in corso, da parte delle autorità, le indagini necessarie per accertare l’origine dell’incendio e chiarirne le cause”.

Viva Resorts by Wyndham rivolge, inoltre, “un particolare e sentito riconoscimento ad Alpitour World per il supporto nelle attività di ricollocazione e assistenza in loco; a Neos, compagnia aerea dello stesso gruppo, per il coordinamento dei voli di rientro in Italia; e a Sergio Maffettone, Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, per la presenza sul posto e il supporto assicurato nel facilitare le procedure che hanno consentito il rientro degli ospiti italiani rimasti privi dei documenti di viaggio durante l’emergenza”. L’azienda ringrazia, infine, “i partner e tutti gli operatori del settore turistico che hanno assicurato solidarietà e disponibilità nella gestione dell’emergenza e nell’accoglienza degli ospiti”.