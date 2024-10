Viva Resorts by Wyndham si avvia a chiudere il 2024 con un segno positivo per tutti i principali indicatori.

La catena alberghiera caraibica nei primi nove mesi dell’anno ha registrato un +5% di presenze globali rispetto allo stesso periodo del 2023, in ulteriore aumento rispetto ai risultati messi a segno nel primo semestre dell’anno, quando l’incremento era stato pari al 3%.

Performance in crescita anche per il tasso di occupazione che, a livello di gruppo, nei primi otto mesi del 2024 è stato in media del 94%, confermando il dato già positivo del 2023.

“Nel complesso i primi nove mesi sono stati decisamente positivi - commenta Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager di Viva Resorts by Wyndham-. L’Italia rimane per noi un mercato di primo piano in termini di presenze, ma anche di identità”.

Il 2024, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con un +7% di presenze a livello globale. Lo dimostrano le prenotazioni che, al momento, provengono dai viaggiatori internazionali e in particolare dagli statunitensi, primo mercato di Viva Resorts by Wyndham.

“Sul fronte degli investimenti, oltre all’imminente apertura del nuovo Viva Miches by Wyndham ci apprestiamo a concludere un 2024 in cui abbiamo pianificato un denso piano di ristrutturazioni e interventi per apportare migliorie alle nostre strutture - conclude Carniel -. Come azienda ci siamo evoluti guardando con attenzione alle tendenze emergenti e ora volgiamo lo sguardo con rinnovato interesse verso le giovani generazioni”.