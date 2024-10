Viva Resorts cresce in Repubblica Dominicana con il Viva Miches by Wyndham

Accoglierà i primi ospiti dall’11 dicembre e per Viva Resorts by Wyndham sarà la sesta struttura in Repubblica Dominicana. Si tratta del Viva Miches by Wyndham, a Playa Esmeralda, la cui commercializzazione in Italia sarà un’esclusiva di Alpitour World con il Brand Bravo.

L’hotel, con un investimento iniziale di 80 milioni di dollari conterà inizialmente 538 unità, per poi espandersi fino a raggiungere le 750 sistemazioni totali, con un investimento complessivo di 130 milioni di dollari. “Inaugureremo questa nuova destinazione nella quale crediamo fortemente”, dichiara Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager di Viva Resorts by Wyndham. “Siamo grati e riconoscenti per la fiducia che ci è stata nuovamente accordata da Alpitour World, e a Neos per aver schedulato un volo da Milano a partire dal 22 dicembre, agevolando l’intera operazione”.

Punto di forza dell’hotel non saranno soltanto i servizi, ma anche la location, non distante dalla baia di Samaná, che come sottolinea Neyda Garcia, direttrice Dominican Republic tourist office Italy, offre esperienze per tutti i viaggiatori. “Da gennaio a marzo si possono vedere le balene”, racconta. “Vi sono i parchi protetti, la Cascata Limón, Montaña Redonda e tanto altro. Miches, infatti, è un luogo ancora vergine di pura natura”.

Il Viva Miches by Wyndham, interviene Alessandro Biasi, marketing manager - mainstream & seamless division di Alpitour, ”porterà ottimi risultati, e lo dimostrano le vendite già attive da tempo dalle quali rileviamo una buona reazione del mercato”.