Viva Resorts by Wyndham annuncia il nuovo direttore vendite Europa
Da sinistra. Tommaso Cutri, VP, Advisor Viva Resorts by Wyndham, con Luis Yancel Toribio, nuovo direttore vendite Europa

Viva Resorts by Wyndham annuncia la nomina di Luis Yancel Toribio a direttore vendite Europa. Entrato in Viva Resorts by Wyndham nel 2016, Luis Yancel Toribio ha intrapreso un percorso da coordinatore vendite Europa a responsabile vendite, poi responsabile contrattazione Europa, fino ad assumere oggi un ruolo chiave nella direzione commerciale per il mercato europeo, per il quale riporterà direttamente a Giualiana Carniel VP sales and revenue management.

Con la nuova nomina, Luis Yancel Toribio guiderà le iniziative commerciali in Europa, contribuendo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Viva Resorts by Wyndham e confermando l’impegno del gruppo a valorizzare i talenti interni e a puntare sulla crescita nel mercato europeo.

