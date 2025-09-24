Viva Resorts by Wyndham annuncia il nuovo direttore vendite Europa

Viva Resorts by Wyndham annuncia la nomina di Luis Yancel Toribio a direttore vendite Europa. Entrato in Viva Resorts by Wyndham nel 2016, Luis Yancel Toribio ha intrapreso un percorso da coordinatore vendite Europa a responsabile vendite, poi responsabile contrattazione Europa, fino ad assumere oggi un ruolo chiave nella direzione commerciale per il mercato europeo, per il quale riporterà direttamente a Giualiana Carniel VP sales and revenue management.
Con la nuova nomina, Luis Yancel Toribio guiderà le iniziative commerciali in Europa, contribuendo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Viva Resorts by Wyndham e confermando l’impegno del gruppo a valorizzare i talenti interni e a puntare sulla crescita nel mercato europeo.