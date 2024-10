Nel 2024 VOIhotels ha registrato un nuovo record di prenotazioni assicurate con BeSafe Rate come spiega Angelo La Riccia, Chief Commercial Officer del gruppo, che ha evidenziato come la percentuale di prenotazione di BeSafe Rate sul totale prepagato da sito diretto abbia raggiunto “il 97% nelle strutture VOIhotels e il 70% nei VRetreats, con una crescita anno su anno del 190% per VRetreats. Il peso della tariffa assicurata e prepagata BeSafe sul totale delle prenotazioni dirette è stato importante per l’intero gruppo, arrivando a toccare il 40% sulle strutture di VOIhotels e il 25% nei VRetreats. Questi numeri confermano il valore aggiunto che BeSafe Rate ha apportato all’intera catena alberghiera”.

Aumentano le prenotazioni prepagate

Il gruppo, che conta 26 strutture in Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, ha integrato nella sua offerta tutte le tipologie di prodotto BeSafe: BeSafe Summer, BeSafe Winter e la classica BeSafe Rate Plus. Tra i risultati ottenuti l’aumento delle prenotazioni disintermediate e delle prenotazioni prepagate, oltre alla riduzione dell’operatività legata alle richieste di rimborso da parte dei clienti.

VOIhotels ha adottato BeSafe Rate non solo come leva per la disintermediazione, ma anche come strategia di yielding, gestendo in maniera dinamica e variabile il pricing della tariffa BeSafe. “Il successo di questa partnership - conclude Alessandro Bartolucci, ceo e co-fondatore di BeSafe Group - conferma la capacità di BeSafe di adattarsi alle esigenze degli hotel e di offrire prodotti che migliorano l’esperienza degli ospiti, garantendo al contempo sicurezza e serenità con certezza di rimborso entro 7 giorni”.