Stime di chiusura con il più per BeSafe Group, che prevede di finire l’anno con una crescita del 100% nel volume delle prenotazioni assicurate sul canale diretto, rispetto ai 50 milioni di euro del 2023. Se le stime saranno confermate, l’azienda arriverà a toccare la soglia dei 100 milioni di euro di valore complessivo di prenotazioni gestite.

Alessandro Bartolucci, ceo e co-fondatore di BeSafe Group, ha spiegato: “Il 2024 è stato un anno di trasformazione per BeSafe. La nostra capacità di offrire soluzioni assicurative tecnologiche con certezza di rimborso entro 7 giorni ci ha confermato leader di mercato in Italia e all’estero. Grazie alla nostra ricerca e innovazione continua, abbiamo potuto garantire ai nostri partner un aumento delle prenotazioni prepagate dirette, diminuendo l’impatto dei costi di intermediazione. Il nostro obiettivo è chiaro: sostituire per sempre la classica tariffa non rimborsabile presente sul sito diretto degli hotel con la BeSafe Rate. Come? Attraverso lo studio costante di nuove soluzioni”.

Il 2024 ha registrato una forte crescita nel primo trimestre, una crescita più cauta nel secondo trimestre, e infine un importante incremento nel terzo trimestre. L’aumento del volume delle prenotazioni assicurate nel primo trimestre, dimostra come i viaggiatori preferiscano soluzioni sicure e flessibili. Questo trend positivo è proseguito anche durante l’estate, confermando come BeSafe Rate risponda alle esigenze del mercato, anche sulle prenotazioni con booking window ridotta.

Nel 2024 le destinazioni più prenotate sono state Sardegna, Sicilia e Toscana, mentre le regioni di montagna come Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Trentino hanno visto una crescita a tre cifre.

Francesco Brusco, cfo e co-founder di BeSafe Group ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento a livello internazionale dell’azienda. Siamo forti dei risultati che ci confermano come la nostra visione originaria soddisfi perfettamente l’evoluzione delle esigenze del mercato turistico globale. In questa fase, il nostro team è costantemente impegnato alla realizzazione del piano industriale dove abbiamo allocato importanti investimenti per lo sviluppo e la diffusione all’estero di un prodotto altamente tecnologico, totalmente Made in Italy e fruibile ovunque nel mondo”.