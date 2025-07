GNV, 10 anni sulla rotta Italia-Albania

GNV festeggia i primi 10 anni di attività sulla linea Italia-Albania, che collega Bari e Durazzo. Avviata nell’agosto 2015, la rotta ha visto il passaggio di 1.250.000 passeggeri sulle navi GNV: nel 2024 si è rilevato un aumento significativo dei volumi, con una previsione di crescita del 6% nel 2025. La tendenza positiva è confermata anche dai risultati degli ultimi tre mesi – aprile, maggio e giugno – che segnano un incremento del +14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per l’estate 2025, la compagnia prevede di confermare questo andamento positivo.

“La Bari-Durazzo è una tratta molto importante per noi, perché completa le rotte servite con una presenza strategica anche sull’Adriatico, non solo in un’ottica di presidio geografico, ma anche per il forte valore simbolico e di connessione tra le due sponde. Dieci anni fa siamo entrati in questo mercato con fiducia e visione, e oggi celebriamo un traguardo davvero molto significativo per tutta GNV – ha dichiarato Matteo Della Valle, chief commercial officer, nel corso di un evento celebrativo per i primi 10 anni della rotta –. Continuiamo a registrare una crescita costante su questo trade, grazie anche a una rete commerciale solida e capillare. Collaboriamo quotidianamente con circa 100 agenzie di viaggi albanesi per offrire soluzioni affidabili, comode e sempre in linea con le esigenze dei passeggeri. Anche il mercato turistico continua a crescere, con un flusso costante di visitatori internazionali: un contesto favorevole che ci incoraggia a investire e a migliorare continuamente la qualità del servizio offerto”.

A operare attualmente sulla rotta Bari-Durazzo con cadenza giornaliera è GNV Antares, una nave che combina capacità e comfort: può ospitare circa 1700 passeggeri ed è dotata di 370 cabine, incluse sistemazioni pensate per chi viaggia con animali domestici. Gli spazi comuni comprendono una pizzeria, un ristorante, un’area self-service e uno snack bar, oltre a uno shop di bordo e un’area dedicata ai più piccoli. Il garage, con una capacità di 1800 metri lineari, consente l’imbarco di un elevato numero di veicoli, rispondendo alle esigenze di chi viaggia con mezzi propri, in coppia o in famiglia.