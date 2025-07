Hotel in costruzione, Medio Oriente e Africa in calo

Le pipeline di costruzione di nuovi hotel nel mondo non accennano a rallentare. Unica eccezione, il Medio Oriente e l’Africa, che secondo i dati CoStar relativi a giugno 2025 mostrano un calo nell’attività complessiva nel secondo trimestre.

In Europa, in costruzione attualmente ci sono 171.503 camere, con un +3,4% rispetto al 2024 pari data. Il Regno Unito è al primo posto nella regione per numero totale di camere in costruzione (24.711), seguito a ruota dalla Germania (23.400).

L’area Asia-Pacifico vede in costruzione 523.672 camere per un +4%, con la Cina in testa per attività di costruzione (318.327), seguita da India (40.950) e Vietnam (36.338).

Nelle Americhe sono 189.102 le camere in costrizione, con un -9,3%, ma in fase di progettazione ci sono 410.322 camere (+6,4%). Gli Stati Uniti (138.922) detengono la maggior parte delle camere in costruzione nella regione. Dopo gli Stati Uniti, Messico (14.562), Canada (9.128) e Brasile (5.334) mostrano il numero più elevato di camere in costruzione.

La flessione, invece, tocca Medio Oriente e Africa. Le camere in costruzione sono 103.115 camere (-5,4%) e quelle in pianificazione definitiva sono 21.731 (-34,2%). L'Arabia Saudita (46.015) e gli Emirati Arabi Uniti (16.271) hanno il maggior numero di camere in costruzione.