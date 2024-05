Incassi protetti con BeSafe Rate. La soluzione ideata per tutelare alberghi dalle cancellazioni last minute

Un’azienda insurtech sul mercato dal 2018, specializzata nel settore dell’hospitality e del travel, che ha come primo obiettivo la progettazione e lo sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione dell’offerta assicurativa a beneficio degli Hotel e dei loro ospiti in cerca di servizi sempre più friendly e flessibili.

Per consentire alle imprese di rispondere con efficacia alla domanda del mercato, BeSafe Group non solo ha sviluppato servizi mirati a contrastare il fenomeno delle cancellazioni, ma anche a fornire uno strumento competitivo rispetto alle OTA, le quali già vendono una polizza sanitaria in extra per ogni prenotazione. Infatti, consapevoli che nel 2024 l’assicurazione è diventata un must have per ogni viaggiatore, BeSafe Group offre una soluzione assicurativa flessibile che si integra nel sito diretto della struttura ricettiva, diventando mezzo necessario per rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni.

BeSafe Rate, incassi protetti

Nella rosa di servizi BeSafe Group, BeSafe Rate è quello specificamente creato per proteggere gli incassi di hotel. Si rileva che la gran parte delle cancellazioni registrate avviene a 2 giorni dall’arrivo (circa l’89%) per diversi motivi quali malattia (in testa al 75%) o conseguenti a cambiamenti di programma occorsi nel luogo della destinazione come l’annullamento di un evento (8%).

Con BeSafe Rate l’ospite fino al giorno prima del check-in, può avvalersi della cancellazione per qualsiasi motivo documentabile e il rimborso in 7 giorni poiché coperto dall’assicurazione, tutelando così sé stesso e l’azienda turistica dal danno economico generato dalla cancellazione. In caso l’ospite non possa più usufruire del soggiorno, l’hotel mantiene il suo incasso e può rivendere la camera; dall’altra parte, l’ospite viene rimborsato dall’assicurazione.