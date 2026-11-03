Wyndham amplia il portfolio luxury con HotelREZ

Wyndham Hotels & Resorts amplia il portfolio di strutture di alta gamma. Il gruppo ha annunciato l’avvio di una nuova partnership con HotelREZ Hotels & Resorts, piattaforma internazionale di rappresentanza alberghiera e gestore del circuito Elegant Hotels of the World.
L’accordo appena siglato tra le due società porterà entro l’inizio del prossimo anno all’ingresso di oltre 40 alberghi di lusso appartenenti al circuito ‘Elegant’ nell’offerta di Registry Collection Hotels, brand di Wyndham che conta attualmente oltre 30 indirizzi distribuiti in 9 Paesi.
L’intesa punta a combinare la rete di relazioni di HotelREZ con gli hotel indipendenti e l’esperienza del gruppo Wyndham nella distribuzione internazionale, mettendo a disposizione delle strutture di HotelREZ le tecnologie e la visibilità globale di Wyndham, oltre all’accesso al programma fedeltà Wyndham Rewards, che conta oltre 129 milioni di iscritti.