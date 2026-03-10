Abruzzo: obiettivo 10 milioni di presenze

L’Abruzzo lancia una sfida al turismo 2026: superare quota 10 milioni di presenze rispetto agli 8,8 record della scorsa stagione, facendo leva in primis sulla visibilità di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e sull’unicità della sua produzione enogastronomica.

“Quando ho iniziato a ricoprire l’incarico di sottosegretario - sottolinea Daniele D’Amario, sottosegretario con delega al turismo della Regione Abruzzo - l’Abruzzo era considerato ‘uno dei segreti meglio custoditi al mondo’, ma grazie al consolidamento della rete dei nostri ambasciatori, così come delle persistenti campagne social, siamo riusciti a trasformare ogni singolo residente in un collaboratore attivo della nostra offerta turistica”.

Fra i risultati più prestigiosi, rimarcati anche dall’ambasciatrice Francesca Caldarelli, la conquista della stella Michelin in Asia di Massimo Pasquarelli. Il comparto food rappresenta oggi un driver primario per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica abruzzese, avendo rimesso in moto l’imprenditoria agroalimentare fra i giovani e l’idea di lanciare una rete di agriturismi di qualità, sul modello delle masserie pugliesi.