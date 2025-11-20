Accordo Federterme-Paesi del Golfo per valorizzare il turismo termale in Italia

Italcares, la piattaforma nazionale promossa da Federterme Confindustria e cofinanziata dal Ministero del turismo, e Healtra, piattaforma di turismo medico guidata da medici con sede in Arabia Saudita, hanno annunciato la firma di un ‘memorandum of understanding’ per promuovere un accesso etico, trasparente e centrato sul paziente ai servizi medici, wellness e di longevità accreditati in Italia da parte dei pazienti provenienti dai Paesi del consiglio dicooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrain e Oman). Una collaborazione votata a rafforzare il posizionamento dell’Italia come destinazione per il turismo medicale e del benessere internazionale

“Questa partnership con Healtra ci permette di offrire ai pazienti dei Paesi del Golfo l’eccellenza sanitaria e wellness italiana in modo sicuro, trasparente e realmente orientato al paziente”, ha affermato Raffaella Di Sipio, project director di Italcares. “Unendo la rete di strutture accreditate e la nostra esperienza nel coordinamento dei percorsi integrati con la competenza di Healtra sul coordinamento dei pazienti internazionali, possiamo garantire un supporto personalizzato dal primo contatto fino al rientro, nel pieno rispetto dei più alti standard di cura e sicurezza”.

Insieme, le due organizzazioni intendono offrire ai pazienti dei Paesi del Golfo un accesso agevole alle strutture sanitarie e wellness italiane, mantenendo i più alti standard etici e professionali. La partnership si concentra su diversi obiettivi comuni: promuovere un accesso responsabile ed etico alle strutture mediche e del benessere accreditate in Italia; sviluppare percorsi di cura transfrontalieri conformi agli standard internazionali di qualità e sicurezza; garantire il rispetto delle normative europee e dei Paesi del Golfo sulla protezione dei dati; favorire lo scambio istituzionale ed educativo tra gli ecosistemi della salute e del wellness di Italia e Paesi del Golfo.