Ahmed Al-Katheeb, Arabia Saudita: “Ecco l’identikit del turista italiano”

L'Arabia Saudita punta a diventare una potenza turistica e la partnership con l’Italia è in costante crescita. Nel 2023 il commercio tra Italia e Arabia Saudita ha raggiunto circa 9,2 miliardi di euro, e il nostro Paese è il settimo fornitore del regno mediorientale, ma il paese guarda al 2030.

Il progetto si chiama Vision 2030, anno in cui il regno prevede di diventare una delle 10 potenze del turismo mondiale. “Nel 2024 abbiamo registrato 116 milioni di turisti, in aumento del 6% sul 2023. Di questi circa 30 milioni sono visitatori internazionali, ma puntiamo a farli diventare 50 milioni entro il 2030”, ci ha detto il ministro degli esteri dell’Arabia Saudita, Ahmed Al-Katheeb.

Lo scorso anno gli italiani che hanno visitato il regno saudita sono stati quasi 100 mila, in crescita del 17% e il nostro Paese rappresenta il quarto mercato europeo di riferimento. “Gli italiani che vengono da noi – ha aggiunto il ministro -, cercano soprattutto mare e divertimento, sono principalmente famiglie e chiedono alberghi di fascia media, per questo abbiamo cambiato anche parte della nostra strategia e stiamo investendo molto in strutture ricettive a 3 o 4 stelle”, ha aggiunto.

Nuove strutture di accoglienza, infrastrutture moderne e tanta tecnologia, insomma tanto sviluppo e investimenti nel futuro del paese arabo, con una grande attenzione alla sostenibilità.