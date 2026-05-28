Alberto Aitini nuovo presidente di Apt Servizi Emilia Romagna

“Al nuovo presidente di Apt Servizi Emilia Romagna, Alberto Aitini, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico. La sua esperienza e la conoscenza del mondo delle imprese sono una risorsa importante per affrontare le nuove sfide del turismo regionale e accompagnare il lavoro di Apt Servizi nei prossimi anni”. Così l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni esprime le sue congratulazioni per la nomina di Alberto Aitini alla presidenza di Apt Servizi Emilia Romagna, la società in-house della Regione Emilia Romagna. Ex assessore al Commercio del Comune di Bologna, Aitini guiderà la società insieme al nuovo cda.

Il percorso di trasformazione in corso

“Il turismo emiliano-romagnolo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, nella quale sarà sempre più importante tenere insieme qualità dell’offerta, capacità di innovare, grandi eventi, valorizzazione dei territori e nuove modalità di promozione e racconto della destinazione regionale, accompagnando i cambiamenti del settore e le nuove esigenze di chi viaggia - prosegue Frisoni -. In questo percorso Apt Servizi svolge un ruolo centrale nella costruzione e nella promozione integrata dei prodotti turistici regionali, nel coordinamento delle attività di promo-commercializzazione e nel sostegno ai territori e agli operatori”.

Un’attività che si inserisce nel programma più vasto di azioni che anche l’assessorato al Turismo sta portando avanti con l’obiettivo di qualificare e diversificare l’offerta turistica regionale: “Una fase nella quale Apt Servizi continuerà ad avere un ruolo decisivo, con l’obiettivo di continuare a sostenere la competitività del sistema turistico emiliano-romagnolo e accompagnarne l’evoluzione nei prossimi anni”.

Gli auguri sono stati rivolti anche all’intero consiglio di amministrazione di Apt Servizi “composto da figure che rappresentano esperienze importanti del sistema turistico e imprenditoriale regionale: Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi Regione Emilia Romagna, Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna, e Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti Area Ravenna-Cesena- sottolinea ancora l'assessora -. Un cda che esprime in modo significativo proprio quella collaborazione tra istituzioni, sistema camerale e operatori del settore che costituisce da sempre uno degli elementi distintivi dell’esperienza di Apt Servizi Emilia Romagna”.