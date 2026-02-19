Alle regioni colpite da Harry 5 milioni: campagna di comunicazione all’Itb

Promessa mantenuta. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta con soddisfazione l’approvazione del DL Ciclone Harry nel Consiglio dei ministri, con lo stanziamento dei 5 milioni di euro promessi per sostenere il turismo nelle regioni colpite. “Concentreremo le nostre azioni su una campagna di comunicazione e promozione internazionale per evitare che ai danni già ingenti sofferti da Sicilia, Calabria e Sardegna si aggiunga un danno di immagine che comprometta il turismo”.

Le azioni strategiche esse in campo verranno presentate all’Itb di Berlino proprio perché la Germania rappresenta uno dei principali mercati di riferimento delle tre regioni. “Il nostro obiettivo - conclude il ministro - è di sostenere il turismo in queste aree, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria creando una sinergia vincente”.